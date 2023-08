Excursions en mer, la préfecture sensibilise les habitants

La préfecture de Mayotte informe les usagers de la mer des règles applicables aux activités d’excursion en mer et transport maritime.

En cette période de grandes vacances, les touristes et résidents sont nombreux à vouloir profiter d'un des plus beaux lagons du monde et de ses atouts. Les réseaux sociaux offrent des possibilités alléchantes, la préfecture rappelle les règles de sorties.

Que seraient des vacances à Mayotte sans sortie en mer? C'est l'incontournable dans la "to do list" des vacanciers. Découvrir les îlots, partir à la rencontre des mammifères marins, faire la fête sur un catamaran ou encore profiter d'un barbecue sur le sable blanc, les idées ne manquent pas dans le 3 ème plus grand lagon fermé du monde. Les opérateurs non plus, ils prennent le large depuis le ponton de Mamoudzou ou encore de Dzaoudzi. Ce sont ces possibilités que la préfecture souhaite mettre en avant. Il y a quelques jours elle a attiré l'attention des usages de la mer sur les règles de sortie. À noter que depuis toujours, les pêcheurs proposent des sorties en mer à moindre coût en partance du nord et du sud (environ une trentaine d'euros contre 80 pour les opérateurs agréés). Des pratiques à risques et qui peuvent donner suite à des poursuites pénales.

