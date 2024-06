Fahoulia Mohamadi démissionne de son poste de présidente de Mlézi Maoré

Fahoulia Mohamadi, présidente de Mlézi Maoré, a envoyé une lettre de démission au président du groupe SOS. Dans cette lettre, elle exprime sa déception face à plusieurs manquements et incohérences qui ont affecté son engagement au sein de l'association.

Arrivée à la tête de Mlézi il y a un an, Fahoulia Mohamadi avait affiché des ambitions solides : « L’édification de Mayotte est un projet collectif auquel je souhaite contribuer, en mettant l’accent sur l’éducation, en favorisant l’inclusion de tous… »

Mais au fil du temps, Fahoulia constate plusieurs manquements et incohérences qui mettent en péril son engagement. Dans son courrier, elle dit avoir rapporté ces dysfonctionnements à plusieurs reprises, tant par écrit que verbalement aux responsables du groupe SOS. Dans cette note, elle se contente d'une synthèse des événements, mais prévoit de développer ces éléments dans un rapport plus détaillé et référencé.

Fahoulia Mohamadi a tenu à préciser qu'elle n'a aucune ambition politique et que ses motivations ne sont pas pécuniaires. Contrairement à son prédécesseur, elle n'a demandé aucun avantage en tant que présidente. Elle considère ne pas avoir abusé de sa position et ne pas avoir fait de demandes particulières.

Cependant, Fahoulia constate que son rôle de représentation est entravé, car elle n'est pas informée des visites officielles. Elle découvre ces visites en même temps que la population, via les réseaux sociaux et la presse. Le directeur général occupe ce rôle lors des séquences et visites officielles avec Mlézi, privant ainsi la présidente de son rôle de représentation. Malgré ses interpellations, elle n'a reçu que des réponses tardives et insatisfaisantes. Elle déplore également le manque d'informations concernant les manifestations auxquelles elle doit assurer les représentations, ce qui la contraint à improviser à la dernière minute.

Un exemple récent de cette situation est le premier rendez-vous avec le préfet, le 6 mai 2024. Fahoulia aurait appris cette rencontre de manière fortuite et a expressément demandé à être informée à l'avance pour pouvoir se préparer. Malheureusement, cette demande n'a pas été prise en compte et Fahoulia a dû improviser lors de la rencontre, ce qui a été très déplaisant pour elle. Elle a le sentiment que les équipes sabotent ses efforts. Au-delà de la représentation, elle dit ne pas avoir de visibilité sur les comptes.

Finalement, Fahoulia Mohamadi se dit soulagée d'avoir pris la décision de démissionner de son poste de présidente de Mlézi Maoré.