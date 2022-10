Faissoil Soihili : « Il faut se mobiliser pour viser l’excellence »

Le sociologue Faissoil Soihili, président de l’IMAD (Institut Mahorais d’Aide à la Décision), était l’invité de Zakweli ce vendredi

La Fédération des Conseils de Parents d’Elèves organise ce samedi un séminaire sur « l’excellence éducative du nord ». Pour Faissoil Soihili « il s’agit d’identifier les besoins des jeunes en matière éducative, culturelle, sportive »… « Nous devons construire des projets d’excellence avec les élèves du lycée du nord en particulier ».

Selon lui « les jeunes ont une vision de leur avenir et du développement économique de leur région ».

« Nous allons définir des priorités et établir un agenda. Il faut être mobilisé pour viser l’excellence. D’habitude on a tendance à ne regarder que les problèmes au lieu de rechercher des solutions… On dit souvent que les gens du nord dorment, mais ce n’est pas vrai, ils sont actifs. Il suffit de voir tous ces entrepreneurs qui travaillent. Ce sont les héros de cette jeunesse ».