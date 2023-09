Fin de l'enquête préliminaire du Parquet National Financier sur la mandature Bavi au syndicat des eaux

Alors que Mayotte vit une crise de l'eau, sans précédent, rythmée par des coupures deux jours sur trois, le parquet national financier vient de terminer son enquête préliminaire sur le syndicat des eaux entre 2014 et 2019 lors de la présidence de Moussa Mouhamadi Bavi.

Aurélien Février •

L'enquête est en cours depuis plusieurs années. Cela fait suite à un courrier d'un agent du syndicat auprès du Procureur de l'époque, Camille Miansoni. L'enquête qui en a découlé, s'appuyant également sur le rapport de la Cour Régionale des Compte, avait entraîné des perquisitions au syndicat en 2021 ainsi que le placement en garde à vue de l'ancien président de la structure, Moussa Mouhamadi Bavi, la même année.

Aujourd'hui, l'enquête préliminaire du PNF est terminée. "La procédure a fait l’objet d’une ouverture au contradictoire, permettant aux parties de faire part de leurs observations et demander le cas échéant des actes" annonce Antoine Jocteur-Monrozier, Vice-Procureur financier. Cette phase doit se terminer le 30 septembre. On connaîtra ensuite la décision finale du parquet sur ce dossier. Selon une source proche du dossier, si procès il y a "il ne devrait pas avoir lieu avant 2025."

Suite à l'enquête plusieurs chefs d'inculpation ont été retenus par le Parquet National Financier. On retrouve le favoritisme, le recel de favoritisme, le détournement de fonds publics, la corruption active et passive, le pantouflage et l’abus de biens sociaux. Selon nos informations, le préjudice financier s'élèverait à 7 millions d'euros.

À ce stade, 17 personnes physiques et 14 personnes morales sont visées par l'enquête du parquet national financier.