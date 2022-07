Former les formateurs pour mieux accompagner les jeunes à Mayotte

Les animateurs jeunesse de Mayotte en formation cette semaine. l'objectif est

Dans cette formation, ils apprennent à collecter et à restituer la bonne information quel que soit la thématique. Et pour Nathan Henri, stagiaire: la formation va lui permettre

Après leur formation, ils deviendront professionnels référents et accompagneront les jeunes durant leur parcours d’insertion.

Un jeune qui se présente chez nous pour se renseigner sur des formations on va déjà chercher si la formation se fait à Mayotte. ce sera ensuite au jeune de contacter le centre de formation pour avoir plus de renseignement sur le processus qui va lui permettre d’intégrer le plus rapidement possible la formation choisie.