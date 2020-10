Forum Emploi Formation à Dembéni, l'association MESSO veut donner de l'espoir à la jeunesse mahoraise.

L’association MESSO a organisé ce vendredi 2 octobre , son forum sur l’emploi et l’insertion à la MJC de DEMBENI. L'occasion pour de nombreux jeunes de rencontrer des acteurs locaux de l'insertion professionnelle.

Mayotte la 1ère •

©Hachim said Hachim

Cet événement s’inscrit dans le cadre du projet de Groupe de Médiation Citoyenne, lancé conjointement avec le Conseil Départemental et la Préfecture afin d’apporter une solution innovante aux problématiques de violence et de délinquance.Un peu plus de 200 personnes ont répondu présents. Une dizaine de partenaires ont pris part à la manifestation . Parmi eux le RSMA, HODINA, UFOLEP et la missions locale. Ces institutions ont pu répondre aux nombreuses questions des jeunes. Parmi ces jeunes en quête d’insertion Karim IBRAHIM titulaire d’un CAP menuiserie. Il dit avoir trouvé sa voie dans ce forum , celle d’éducateur jeunesse. Un métier qui lui donnera les clés pour lutter contre la violence, affirme-t-il.Il y a également Amina cette jeune maman sans diplôme. Elle estime avoir trouvé une formation passionnante : aider les enseignants des maternelles…Avec son atelier pédagogique personnalisé, l’association Hodina accompagne la remise à niveau et les préparations d’examen. Le stand de l’association a été pris d’assaut par des jeunes qui attendent d’être orientés.Dans l’ensemble , l’iniative de ce forum a été saluée. Une action enrichissante pour les organisateurs.Les jeunes ont pu être mieux informés selon Maéva Sélémani, directrice des ressources humaines de l’association MESSO.Plusieurs dizaines de jeunes venus des 4 coins de l’île ont obtenu des rendez-vous concluants avec la plupart des structures et formation et d’insertion présentes. Messo remplit ainsi sa mission d’une une association qui œuvre dans le domaine médico-social, social et environnemental auprès de publics vulnérables tels que les jeunes en exclusion sociale, les personnes éloignées de l’emploi, les personnes en situation de handicap ou encore les associations locales.