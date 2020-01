La mention «hors Mayotte » n’a rien de politique, rien non-plus à avoir avec l’immigration. L’île n’a simplement pas encore intégré le système de recensement national.



Mayotte la 1ère •

Le site Service-public.fr dans sa parution du 6 janvier 2020 ; https : //www.vie-publique.fr/en-bref/20079-populations-legales-les-chiffres-pour-2020, consacre son papier principal au dernier recensement de la population française sous le titre :« Populations légales : les chiffres pour 2020. » Et on y apprend que « les chiffres des populations légales sont donnés pour la France et toutes ses circonscriptions administratives (communes, cantons, arrondissements, départements, régions). Selon ces chiffres, la France compte 66 524 000 habitants au 1er janvier 2017 (hors Mayotte). »

Pourquoi cette exclusion de Mayotte ?

La cause est purement technique selon Jamel Mékkaoui Chef du Service Régional de l'INSEE Mayotte. Le 101ème département français n’a pas encore intégré le système de décompte en vigueur sur tout le territoire national. Les transformations sont en cours.D’ici à 2026, la convergence sera effective et complète. Le recensement de la population est important pour toutes les collectivités rappelle le site Service-public.fr :