Gilles Halbout : « Ici la religion est parfaitement intégrée dans la République »

Le Recteur de Mayotte était l’invité de Zakweli ce vendredi.

Bruno Minas •

« on fait confiance à chaque enseignant pour poursuivre dans sa classe. Il nous faudra aussi assurer la formation des enseignants sur cette thématique, notamment les contractuels. Nous leurs donnerons les outils pour transmettre les valeurs de la République qui sont les mêmes partout »

Au lycée Bamana, l’incident est clos

Gilles Halbout annonce qu’une minute de silence sera observée lundi matin à la mémoire de Samuel Paty, l’enseignant assassiné la semaine dernière par un islamiste en région parisienne. « Ce sera en même temps à 10h00 dans tous les établissements scolaires ». « Cela ne va pas s’arrêter là « ajoute-t-ilLe Recteur note que la transmission de ces valeurs est « beaucoup plus facile ici qu’en métropole. Ici la religion est parfaitement intégrée dans la République ».Gilles Halbout n’est reste pas moins vigilant sur la sécurité des établissements scolaires et des enseignants : « c’est notre priorité ».Le Recteur s’est par ailleurs félicité du dispositif « écoles ouvertes » pendant les vacances. Il souhaite qu’il soit amplifié, y compris pendant l’année, hors du temps scolaire en multipliant les activités de découverte, de sport et de remise à niveau.Enfin, interrogé sur « l’affaire du soutien-gorge » au lycée Bamana à Mamoudzou, Gilles Halbout a dit que l’incident était clos : « Il n’y a pas eu d’agression sexuelle. Les parents, l’élève, et le personnel se sont rencontrés. L’agent a présenté ses excuses pour un geste involontaire qui pouvait être interprété comme déplacé. La tension est redescendue ».