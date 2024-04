Habib Ben Chadouli : "les besoins sur le marché des emplois sportifs sont énormes"

Habib Ben Chadouli, le président de l'association profession sport et loisirs, était l'invité de Zakweli ce vendredi pour évoquer le forum de l'emploi sportif qui se tiendra au lycée des Lumières.

La 2e édition du forum de l'emploi sportif se tiendra ce vendredi 19 avril au lycée des Lumières de 10h à 17h. "Nous avons invité les communes, les services de l’Etat, le département, les associations, les clubs, et les jeunes qui ont besoin d’emplois pour s’intégrer dans la société", précise Habib Ben Chadouli, le président de l'association profession sport et loisirs, l'organisateur de l'événement.

"Quand on parle de sport, on parle souvent du manque d'infrastructures, mais ce n'est pas parce qu'on les a qu'on arrivera à réaliser les objectifs d'une politique sportive", poursuit-il. "C'est à la fois les infrastructures et toute la ressource humaine. Les besoins sont énormes." Au-delà des stands des collectivités, l'association PSL recrutera également directement des demandeurs d'emploi.

Des salariés mis à disposition des clubs

"Nous avons fait le constat il y a dix ans, que la plupart des associations n’ont pas les capacités financières d’assumer un poste. Nous allons recruter les jeunes dans le cadre d’une mutualisation de l’emploi et les mettre à disposition aux structures qui en font la demande", explique le président d'association. "À Mayotte, parmi les jeunes entre 16 et 30 ans, 60% n’ont ni formation ni emploi. C’est énorme, nous sommes face à des chiffres qui doivent alarmer."

La structure recherche donc des personnes déjà formées, mais aussi des jeunes sans formation. "Nous allons les intégrer dans un schéma où ils vont faire du service civique, ensuite de l’apprentissage, ensuite ils pourront être recrutés par des collectivités après avoir été mis à disposition", précise Habib Ben Chadouli. Les postes à pouvoir englobent la plupart des disciplines, "il y a les éducateurs sportifs, il y a des emplois autour de la sécurité, il y a les maîtres-nageurs", énumère-t-il. L'autre enjeu de ce forum sera "de réunir tout le monde autour de la table et discuter de ce que nous devons améliorer."