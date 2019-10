Hadhura Chaka, une pro de la mer

Mayotte participe bien évidement à la semaine de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Au pays des "chatouilleuses" , les femmes luttent pour se faire leurs places dans le monde du travail. Même dans des secteurs naguère réservés aux hommes.La loi est claire, « les emplois et activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante sont les suivants :1° Artistes appelés à interpréter soit un rôle féminin, soit un rôle masculin ;2° Mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires ;3° Modèles masculins et féminins. » et ça tombe bien, Hadhura CHAKA est une passionnée de la mer depuis son adolescence. A 16 ans elle souhaitait devenir gendarme mais son amour des océans l'a poussé dans l'apprentissage maritime, la marine marchande et la marine Nationale. Une passion pour la mer devenue réalité…