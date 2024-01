Haidar Attoumani Saïd : « On espérait une rentrée apaisée… c’est mal parti »

Haidar Attoumani Saïd, co-président de la Fédération des Conseils de Parents d’Elèves (FCPE), était l’invité de Zakweli ce lundi

Bruno Minas •

En ce jour de rentrée, le président de la FCPE invite les élus à se mettre au travail, « ils ont acté l’éducation parmi leurs priorités », dit-il. « J’aurais souhaité une rentrée apaisée, mais c’est mal parti : ce matin en traversant Koungou, on a reniflé des gaz lacrymogènes. Il ne faut pas que ce phénomène s’étende à l’ensemble du territoire ».

Haidar Attoumani Saïd déplore que l’on ait perdu beaucoup d’heures de cours entre octobre et décembre, « elles ne pourront pas être rattrapées ». « Dans des classes d’examen, on manque encore de professeurs de français et de mathématiques, c’est insupportable ».

Le leader des parents d’élèves affirme que « sans réponse de l’Etat, nous n’hésiterons pas à aller devant un tribunal ». Il demande aux parents de faire remonter les absences d’enseignants qu’ils constatent dans les différents établissements de l’île ».

Haidar Attoumani Saïd reproche aussi à certains enseignants de « plus s’intéresser à leurs primes qu’à la réussite des élèves ».