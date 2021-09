Hairati Houdjati : « Il y a des adultes derrière les violences à Combani, il faut les identifier »

Hairati Houdjati, conseillère municipale de la commune Tsingoni, était l’invitée de Zakweli ce lundi

Bruno Minas •

Les gens sont témoins d’actes de barbarie, personne n’ose aller porter plainte. Il faut que tout le monde y aille ensemble. Il faut une plainte collective.

Selon l’élue, « il y a des adultes derrière les violences à Combani, il faut les identifier ». La conseillère municipale évoque la présence d’un ou de plusieurs véhicules amenant des mineurs de 10 à 16 ans, instrumentalisés pour commettre des actes de violence ; « des plaques d’immatriculation ont été relevés, il faut qu’il y ait une enquête ». Selon elle « des adultes vont sur les barrages et alimentent les jeunes en nourriture et en stupéfiants ; dans quel but ? Je n’en sais rien ! »

Hairati Houdjati déplore le « manque de fermeté de l’Etat » ; « nous sommes dans une crise sécuritaire, la réponse n’est pas à la hauteur.