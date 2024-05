En pleine opération "place nette" le directeur territorial de la police nationale quitte son poste

C’est confirmé, le départ du directeur territorial de la police nationale. Il y a une semaine déjà, la rumeur d’un départ forcé avait circulé, sans que cela ait été confirmé par les autorités compétentes. Ce sera le passage le plus bref d’un fonctionnaire à ce poste à Mayotte. Nommé pour une durée de trois ans, il avait pris ses fonctions fin novembre 2023. Expérimenté dans la lutte contre l'immigration clandestine, Hervé Derache n'avait pas caché sa motivation à occuper ce poste dans les colonnes de Mayotte Hebdo il y a quelques mois.

Ce départ précipité n’est pas une surprise pour le syndicat Alliance police nationale.

Je ne suis pas trop surpris, c’est quelqu’un avec qui les trois syndicats et je parle au nom du mien Alliance police nationale, on a essayé d’instaurer un dialogue, de poser les choses et de dire les problématiques mais on obtenait pas de réponse venant de lui. C’était je vous entends j’ai rien vu j’ai rien entendu et je sais rien. Je suis pas étonné de ce départ précipité, je ne suis pas du tout étonné d’ailleurs. On a eu des problèmes concernant certaines discriminations par rapport à la formation des locaux. Je pense qu’il n'a pas pris la mesure de tout ce qu’il l’attendait quand il venait sur Mayotte, il n’a pas pris en considération plein de choses, il n’a pas écouté ses collaborateurs, il n’a pas écouté les organisations syndicales, il n’a pas fait en sorte qu’on ait un dialogue social posé.