Hugues Makengo : « Notre mission est d’éviter que les jeunes tombent dans la délinquance »

Hugues Makengo, directeur de Mlézi Maoré, était l’invité de Zakweli ce mardi

Bruno Minas •

Les jeunes que nous suivons, placés en foyers ou familles d’accueil, ne sont pas des délinquants ! notre mission est précisément d’éviter qu’ils tombent dans la délinquance. Ces jeunes en errance ont été placés sous notre responsabilité par la Protection Judiciaire de la Jeunesse. affirme Hugues Makengo

Le directeur de Mlézi Maoré répond aux critiques sur le prétendu « manque d’efficacité » qui a été maintes fois reproché à l’association, notamment par le vice-pdt du Conseil Départemental Madi Velou : « Quand on traite de l’humain, on ne peut pas avoir d’obligation de résultat » dit-il, « tous les petits pas comptent. Ce qui est fondamental c’est d’offrir une scolarisation et de la formation ».

Hugues Makengo évoque quelques projets de Mlézi Maoré : « le développement de Mtsanga Beach qui doit être une vitrine pour Mayotte, une unité consacrée au nautisme en petite terre, et des structures pour les personnes âgées ». Il précise que Mlézi Maoré, qui existe depuis 20 ans, est en mesure d’apporter son soutien aux plus petites associations « pour leurs demandes de subventions et leur gouvernance »