Ils ont passé le nouvel an au ski grâce à l'association hippocampe 976

L'association Hippocampe Hippocampe 976 organise un séjour ski à Chamonix pour des enfants de Mayotte depuis le 30 décembre 2019 jusqu’au 8 janvier 2020.

Toufaili Andjilani •

36 enfants issus des communes de Kani-kéli, Acoua et Ouangani sont à Chamonix depuis le 30 décembre. Ils ont passé le réveillon à la montage avec comme programme: des séances de ski, randonnée au glacier , montée au sommet de l'Aiguille du midi, de la raquette à neige, de la luge et de la piscine.Les jeunes ont été choisis pour leur régularité dans les centres aérés de l’îles. Ils fréquentent les différents centres aérés organisés dans les divers villages des trois communes. Les sélections se font en fonction de l'assiduité des jeunes à fréquenter ces centres.Le projet est financé à hauteur de 75% par la CSSM et le reste par les parents. Un projet qui se déroule en partenariat avec le Chalet des Aiguilles à Chamonix