Incendie au collège de Dzoumogné : l'établissement fermé jusqu'à nouvel ordre, le brevet délocalisé

Le collège de Dzoumogné ne devrait pas rouvrir cette semaine, après l'incendie qui a ravagé les locaux ce dimanche en fin de journée. La semaine prochaine, 308 élèves passeront leur brevet en face du collège, au lycée professionnel.

Après l'incendie qui a ravagé le collège de Dzoumogné ce dimanche 23 juin, l'établissement reste fermé jusqu'à nouvel ordre. "Il faudra faire passer une commission de sécurité, ensuite il y a la sécurisation effective des bâtiments endommagés et puis il y a tout le système de sécurité incendie des autres bâtiments qui risquerait de ne pas fonctionner car il y a eu des détériorations de circuits électriques", énumère le recteur Jacques Mikulovic.

"On a pu faire un diagnostic un peu plus précis : on a cinq salles dans des modulaires qui sont complètement détériorés, on a cinq autres salles qui pourraient être réhabilitées", poursuit-il. "On envisageait à la rentrée prochaine de densifier le collège avec des modulaires supplémentaires, si on a la capacité cet été, on pourrait faire un niveau en plus et donc une rentrée fin août avec le même périmètre que prévu."

Le rectorat se montre rassurant sur la perspective de réhabiliter les locaux d'ici la rentrée. D'ici là, les 308 élèves du collège qui passeront le brevet la semaine prochaine le feront en face : au lycée professionnel de Dzoumogné. D'ici là, une forme de continuité pédagogique s'organise via le logiciel Pronote. Cet incendie a aussi provoqué plusieurs réactions politiques pour dénoncer ces faits et apporter leur soutien au personnel et aux élèves du collège.