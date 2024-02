Insécurité près du collège de M'Gombani : des parents d'élèves se mobilisent

Dimanche, des parents d'élèves du collège M'Gombani se sont réunis aux côtés d'élus et d'autres habitants du secteur après une semaine marquée par des épisodes répétées de violences aux abords de l'établissement. Tous espèrent trouver des solutions.

HA •

La semaine dernière a été marquée par une série de bagarres et de caillassages entre jeunes aux abords du collège de M'Gombani. Le 21 février, les enseignants ont notamment exercé leur droit de retrait après des affrontements, ce qui avait conduit à la suspension des cours pour la journée.

Une situation que déplorent les parents d'élèves. Une quarantaine d'entre eux se sont rassemblés dimanche à l'entrée de l'établissement pour discuter des solutions qui pouvaient être apportées. Une réunion qui s'est tenue en présence des élus et d'autres habitants du secteur.

Une dizaine de jeunes identifiés

Selon ces parents d'élèves, ces épisodes de violences concerneraient principalement une dizaine de jeunes du quartier. Il s'agirait d'enfants "connus de tous", assurent-ils, et pour Oustad Ali Youssouf, l'un des pères de famille présents, ce sont ces parents qu'il faut d'abord interpeller.

"La solution, c'est d'aller voir ces parents pour leur demander ce qu'ils ont comme problème avec leurs enfants, et s'ils sont dépassés, on passe à l'étape suivante, on va les aider", propose-t-il avant d'évoquer aussi la possibilité d'exclure les élèves problématiques si cela ne suffit pas.

Intrusion, jeudi 1er février, dans le collège de M'Gombani • ©Mayotte la 1ère

Une nouvelle réunion proposée

Le Conseil citoyen s'est engagé à aller à la rencontre de ces parents d'élèves. Anissa Saïd, la présidente de la structure, souligne l'importance d'établir la relation et de communiquer, avec cette possibilité, si nécessaire, "de leur donner par exemple un avertissement pour leur signifier qu'il faut qu'ils prennent en charge leur rôle de parents et qu'ils s'occupent de leurs enfants et de leur éducation".

Hamidani Magoma, 2ème adjoint à la mairie de Mamouzdou, a proposé aux parents d'élèves rassemblés ce dimanche de travailler avec les partenaires institutionnels que sont les lycées et les collèges. "On verra comment se fera l'approche pour remédier à cette insécurité, indique-t-il. Sachant que nous, c'est la prévention et l'accompagnement des familles qu'on pourra faire dans l'immédiat". Une réunion doit avoir lieu le week-end prochain.