Interception d'un kwassa dans le sud de Mayotte, avec à bord 15 personnes et des cigarettes de contrebande

Le 04 janvier 2020 vers 12 heures 30, au large de la barrière de corail à l'ouest de Kani-Kéli, les militaires de la brigade nautique de Pamandzi ont intercepté un kwassa de 7 mètres de long équipé de 2 moteurs de 15 et 40 cv.

Mayotte la 1ère •

A bord ils découvrent 15 personnes et un passeur ainsi que des cigarettes de contrebande et des produits illicites, ce sont

- 42 ballots, de 50 cartouches chacun, de cigarettes de contrebande.

- 22 bouteilles de pesticides.

- environ 500 flacons de cosmétiques interdits sur le sol français pour leur nocivité.

Tous les produits saisis seront détruits.

Les passagers, démunis de titre de séjour, seront transportés au quai Ballou à Dzaoudzi, puis pris en charge par les gendarmes mobiles.

Ils ont fait l'objet d'une procédure administrative et remis aux fonctionnaires du centre de rétention administrative de Pamandzi en vue de leur expulsion du territoire.

Quant au passeur il a été placé en garde à vue. A l'issue il a été déferré et mis sous mandat de dépôt par le parquet en attendant son jugement.