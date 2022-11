Issihaka Abdillah : « Il faut qu’un délinquant puisse être condamné dans son pays d’origine »

Issihaka Abdillah, ancien conseiller départemental et chroniqueur de la vie politique à Mayotte, était l’invité de Zakweli ce vendredi

Bruno Minas •

« La situation de crise que nous vivons était prévisible, cela fait une dizaine d’année que les gens réclament plus de sécurité » dit Issihaka Abdillah. Selon lui, le renforcement des frontières annoncé par le Président de la République « est une bonne chose, mais il faut aller plus loin », «Il faut que les présidents Macron et Azali s’assoient autour d’une table. Il faut établir une vraie coopération judiciaire avec les pays voisins ; qu’un délinquant puisse être condamné dans son pays d’origine ». Issihaka Abdillah estime que la médiatisation nationale de la crise mahoraise est malgré tout bénéfique: « nos élus ont enfin porté la problématique sur le devant de la scène ».

L’arrivée du RAID est selon lui « spectaculaire. Mais ils sont là et ils repartiront ». L’ancien élu demande à ce que l’on renforce les moyens de surveillance de la police pour traquer les jeunes délinquants et les neutraliser, « ils utilisent des outils de communication modernes comme les portables. Il faut des écoutes téléphoniques, plus de caméras de surveillance ».

Enfin, Issihaka Abdillah a récemment signé une tribune dans « Le Journal de Mayotte » sur la piste longue. Il répète : « ce projet est mort depuis longtemps. Il ne se fera pas ».