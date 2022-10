Jacques Martial Henry: « nous pouvons faire rayonner Mayotte grâce à notre culture »

Jacques Martial Henry, ancien conseiller départemental, était l’invité de Zakweli ce jeudi

Bruno Minas •

Alors que se tient le festival de Mayotte, Jacques Martial Henry se déclare heureux de voir le patrimoine culturel exposé au grand jour : « le Maoulida Shengué a été inscrit au patrimoine national, c’est une très bonne chose. Il faudrait que d’autres le soient aussi comme le Daira, le Debaa, le Djoho, le Dinahu…. ».

Jacques Martial Henry regrette « l’ignorance de certains qui croient que telle ou telle pratique culturelle serait grande comorienne et non mahoraise ». Il assure que les danses et les tenues vestimentaires sont en réalité « communes à tous les pays du monde Swahili, qu’il s’agisse de Zanzibar, Oman, Dar es Salaam et même la côte ouest de Madagascar ».

Selon Jacques Martial Henry « il ne faut pas penser que l’on sera aimés par la France en reniant notre patrimoine, au contraire. On ne peut nous respecter que si on défend nos valeurs. Nous pouvons faire rayonner Mayotte grâce à notre culture ».