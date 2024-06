Saïd Kambi est candidat étiqueté « divers droite » dans la 1ère circonscription

Le candidat Saïd Kambi rappelle qu’avant de militer avec les Forces Vives sur les barrages, il était le suppléant de la député Estelle Youssouffa. « Nous avons été élus en 2022 » dit-il. « Pour ma part j’ai choisi la rue pour accompagner les Mahorais », expliquant ainsi son engagement sur les barrages du début de l’année.

Saïd Kambi etait l'invité de Zakweli

Selon Saïd Kambi, « rien n’a changé depuis l’élection de 2022, les choses vont de plus en plus mal. Il était nécessaire que je m’exprime contre l’inaction de l’Etat ».

Saïd Kambi prône « un dispositif coordonné de l’ensemble des services de sécurité, comprenant les polices municipales ». Selon lui « il faut prévenir la construction illégale des bangas ».

« On nous a enfermés dans l’insécurité et l’immigration clandestine depuis 20 ans. Il nous faut développer les ressources de l’agriculture, et surtout l’aquaculture qui a été abandonnée. Il nous faut développer les compétences, avoir une vraie université, créer une filière médecine ». Le candidat souhaite aussi un développement des infrastructures routières, « on n’a plus construit de routes depuis Bamana ».

Saïd Kambi ne souhaite pas s’exprimer sur sa concurrente Estelle Youssouffa, « je ne connais pas son bilan ; elle m’a tourné le dos » dit-il.