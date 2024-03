Jean-Hugues Ratenon : « Ne tombez pas dans le piège d’opposer nos deux îles »

Jean-Hugues Ratenon, député LFI de la Réunion, était l’invité de Zakweli ce mercredi

Bruno Minas •

« Je suis le député qui est intervenu le plus souvent en faveur de Mayotte !» se défend Jean-Hugues Ratenon à la suite de la polémique créée par un courrier qu’il a signé, demandant à l’Etat « de ne plus transférer des détenus vers la Réunion », et déplorant la présence d’enfants mahorais « qui causent des troubles et exportent les violences de Mayotte vers la Réunion ».

S’agissant des transferts de détenus, l’élu réunionnais persiste et signe : « la prison est surpeuplée à Mayotte, où est la deuxième prison annoncée ? À La Réunion aussi, les prisons sont saturées ». Pour ce qui concerne les enfants, « oui il y a à la Réunion des enfants mahorais abandonnés, délaissés. Il faut trouver des solutions, des dispositifs d’accompagnement et d’insertion ».

« Ne tombez pas dans le piège d’opposer nos deux îles » clame Jean-Hugues Ratenon. Selon lui, « le gouvernement a fait le choix de délaisser votre territoire. Ne vous retournez pas contre les Réunionnais, mais contre le gouvernement qui vous a mis dans cette situation ». Pour le député réunionnais « plus vite Mayotte se développera, mieux la Réunion se portera ».