Journée de la police nationale à Mayotte : une médaille pour acte de courage a été remise

À l'occasion de la journée de la police nationale, de nombreuses cérémonies ont eu lieu dans les commissariats de France. Ce vendredi 8 juillet à Mayotte des policiers ont été décorés pour un engagement particulier.

Mayotte la 1ere •

Le 9 juillet est l'anniversaire choisi par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour la journée de la police Nationale. La deuxième édition s'est déroulée le vendredi 8 juillet dans de nombreux commissariats en France.

Marie Grosgeorge, sous-préfète, directrice de cabinet du Préfet de Mayotte a présidé la cérémonie de célébration de la journée de la Police Nationale aux cotés de Laurent SIMONIN, Directeur territorial de la Police Nationale et du Général Olivier Capelle, Commandant de la Gendarmerie de Mayotte.

Cette cérémonie était l'occasion de témoigner du soutien et de l'estime que la Nation entière porte à ces femmes et ces hommes qui accomplissent chaque jour leur mission avec courage et dévouement.





El-Habib Abdoul-Anziz a reçu la médaille pour acte de courage et de dévouement des mains de la directrice de cabinet du Préfet.

Le 8 octobre 2021, 3 policiers de la BAC ont été appelés pour des affrontements entre bandes à M’tsapéré Bonovo. Arrivés rapidement sur place, ils n’ont pas hésité malgré le nombre important d’assaillants à intervenir pour secourir un jeune qui était lynché par une dizaine d’individus lourdement armés, parmi eux il y avait 6 adultes. Les policiers ont interpellés les 10 agresseurs mais la victime est décédée dans leurs bras.

Félicitations à tous les récipiendaires qui se sont distingués lors de nombreuses actions.