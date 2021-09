Journée mondiale Alzheimer : Prévenir les maladies cardio-vasculaires

« Un évènement qui nous rassemble, un geste qui nous ressemble ! » tel est le thème de la Journée Mondiale Alzheimer 2021.

Mayotte la 1ere •

Organisée un peu partout dans le monde, la Journée mondiale Alzheimer est l'occasion pour les acteurs sociaux de sensibiliser la population autours de cette maladie. A Mayotte, c’est à Chiconi, qu’un évènement est organisé ce mardi 21 septembre qui a pour theme ; La prévention des maladies cardio-vasculaires. Un temps important pour l’ensemble des malades, aidants, bénévoles mais aussi les soignants autour d’un objectif commun : se battre et mieux vivre avec la maladie.

Encore trop mal connue du grand public, cette journée est l’occasion de donner plus de visibilité sur les objectifs et les besoins de l’association France Alzheimer Mayotte et Maladies apparentées (FRAM).

L'association a été créée par l’initiative des familles de personnes malades et professionnelles du secteur social, France Alzheimer Mayotte et Maladies apparentées est la seule structure locale qui travaille dans le domaine de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées.

Elle a pour but de réunir les familles touchées par la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées en vue d’un soutien mutuel en :