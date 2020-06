Kamardine Hassani Kham’s, un homme au service des autres.

Ce mercredi matin, les militaires ont rendu un dernier hommage au Caporal-Chef Kamardine Hassani dit Kham’s.

« un homme au service des autres, au service des Mahorais par son humour ; au service de son pays par son engagement dans l’armée ». Et c’est de cet homme engagé que ses compagnons d’armes ont voulu témoigner tout en respectant les mesures barrières.

A travers ses sketchs, innombrables publicités et animations, partout et en tout temps Kham's communiquait sa joie de vivre. Il a été inhumé à Pamandzi quelques temps après la découverte de son corps en mer.

Lors d’une cérémonie courte et sobre au cimetière musulman de Pamandzi, ils étaient moins d’une dizaine en uniformes, en présence des membres de la famille et d’amis à lui dire adieu.La cérémonie dirigée par le Colonel Hugues Latournerie, chef de corps du détachement de la légion d’étrangère de Mayotte-DLEM-, qui officiait en tant que Commandant militaire de Mayotte, Commandant d’armes, il a honoré le militaire Kamardine Hassani dans son éloge,Pour rappel, Kamardine Hassani, Kham’s, de son nom de scène, est décédé dans des circonstances tragiques lors d’un accident de jet-ski le week-end dernier. Son corps a été retrouvé dimanche, le lendemain de l’accident non loin du port de pêche du Four-à-chaux à Labattoir en Petite-terre.Il a été inhumé dans la foulée le dimanche soir ; plusieurs dizaines de personnes y avaient assisté.Kamardine Hassani Kham’s, 45 ans, laisse derrière lui 4 enfants. Il devait prendre sa retraite militaire dans quelques mois.