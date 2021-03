200 cases insalubres sont à détruire d'ici 3 jours à Koungou

Le préfet s'était montré ferme: il n'y aura pas de zones de non droit à Mayotte, et bien les pelleteuses sont entrées en action dès 6 heures ce lundi à Koungou, dans le quartier Karo Bwana, appelé également "Jamaïque". Un quartier informel où des centaines de familles avaient élu domicile dans des cases insalubres, dans des conditions précaires; des cases installées illégalement sur les hauteurs de la deuxième commune de Mayotte.

Aucune zone de non droit à Mayotte

L'opération qui va s'étaler sur trous jours, se fait en application de la loi Elan. Elle a mobilisé plusieurs services de l’Etat dont les forces de l’ordre pour sécuriser le dispositif. Une opération d’envergure de par le nombre d’habitations à détruire. Une centaine de gendarmes mobiles, de gendarmes départementaux et autres fonctionnaires du groupement opérationnel le GAO étaient de la partie. Pour le préfet et délégué du gouvernement, Jean-François Colombet:

« d’ici mercredi matin, le quartier « Jamaïque » n’existera plus. Désormais, il n’y a plus de zone de non droit à Mayotte ».