Ida Nel : « Mansour Kamardine est clairement à côté de la plaque »

« Je n’ai déclaré la guerre à personne » se défend Ida Nel, la patronne du port estime qu’elle est la cible d’attaques injustifiées de la part du député de Mayotte Mansour Kamardine qui l’a citée comme étant responsable de la vie chère à Mayotte. « Mansour Kamardine est clairement à côté de la plaque. Nous participons au bouclier qualité-prix. Il y a un petit clan contre Ida Nel », ajoutant que « certains d’ailleurs sont parmi nos locataires qui ne paient pas leur loyers ». « Ce ne sont pas les tarifs du port qui font monter les prix, c’est la douane. Et puis c’est un problème mondial, pas seulement chez nous ».

S’agissant du projet d’extraction de gaz au Mozambique par Total Energies, Ida Nel estime « qu’on est loin du compte pour servir de base arrière ». La patronne du port déplore la lenteur des décisions sur la réhabilitation du quai numéro 1 :

Si on l’avait fait en 2016, on serait plus avancé… Il y a des équipements qui auraient pu être stockés chez nous. Les investisseurs ne veulent pas du blabla, ils veulent des choses concrètes.