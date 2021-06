Raïcha Houmadi : «face à l’insécurité, on doit tous prendre nos responsabilités »

Bruno Minas •

La candidate dit avoir « commencé la politique récemment en tant que suppléante d’Elad Chakrina en 2018 ». Elle affirme que l’essentiel de son projet sera de lutter contre l’insécurité :

c’est, certes, la compétence de l’Etat mais on ne doit pas tout attendre de l’Etat, on doit tous prendre nos responsabilités.

« On ne pourra pas tout arranger en six ans mais on peut faire beaucoup de choses en matière de formation » estime-t-elle, « il faut au moins recenser ces jeunes et les connaître »

L’autre priorité est, selon Raïcha Houmadi, de venir à bout des embouteillages. « C’est urgent. On ne peut pas attendre des projets comme le train bleu ou le téléphérique qui sont à long terme. On ne peut pas encore attendre 20 ans et plus. Il faut voir ce que l’on peut faire rapidement pour améliorer les routes ».