L'actualité régionale 18 Février

Bruno Minas •

AFRIQUE DU SUD

Face au variant sud-africain, on efface tout et on recommence. Une nouvelle campagne de vaccination vient de commencer après l’abandon du précédent vaccin jugé inefficace

Ca ne traine pas, la première cargaison du nouveau vaccin Johnson § Johnson est arrivée dans la nuit de mardi à mercredi par avion spécial. Quelques heures plus tard, il était disponible dans 18 hôpitaux et la première personne était vaccinée. Il s’agit d’une infirmière du Cap. Le président de la république Cyril Ramaphosa a lui aussi reçu sa piqûre ainsi que son ministre de la santé. L’Afrique du Sud veut aller vite pour vacciner 40 millions de personnes, et tous les pays qui souffrent du variant sud-africain ont les yeux rivés sur ce qui s’y passe. En quelques jours, on a jugé que le vaccin AstraZeneca était inefficace et le gouvernement n’a pas traîné pour changer son fusil d’épaule. Johnson § Johnson a déposé une demande d’autorisation auprès de l’Agence européenne des médicaments. La procédure durera au moins jusqu’à mi-mars. La grande différence de ce vaccin – lui aussi américain - est qu’il n’y a qu’une dose, et il peut être conservé dans un simple frigo entre 2 et 8 degrés. S’il s’avère efficace contre le variant sud-africain ce sera un succès commercial énorme. Par ailleurs on apprend que l’Afrique du Sud fait cadeau de son stock d’un million de doses d’AstraZeneca… à qui veut bien.

LA REUNION

Le couvre-feu s’étend à trois nouvelles communes, et d’autres restrictions s’ajoutent, en raison d’une circulation plus active du virus

L’Etang- Salé, Ste Suzanne et Salazie viennent s’ajouter aux 4 communes déjà sous couvre-feu. Salazie surtout où le taux d’incidence du virus est de 150 pour 100 000 habitants contre 76 en moyenne pour l’ensemble de la Réunion. On a détecté 65 cas de variant du virus, dont 56 de la souche sud-africaine. Cette semaine on a dénombré 24 clusters, 660 cas supplémentaires et un décès. Le préfet a fixé des normes pour les veillées mortuaires, pas plus d’une personne pour 8 m2. Toutes les compétitions sportives sont désormais interdites et le télétravail doit se généraliser partout où c’est possible.

MADAGASCAR

25 millions et demi d’habitants : c’est la population de Madagascar selon le dernier recensement

25 674 196 malgaches, avec un peu plus de femmes que d’hommes, la moitié a moins de 18 ans. La répartition géographique est à peu près égale, moitié-moitié, entre habitants des hauts-plateaux et côtiers. Les villes les plus démographiquement dynamiques, où l’on fait le plus de bébés, sont 3 villes côtières : Tuléar, Majunga et Diego. L’espérance de vie est de 67 ans en moyenne. L’Institut malgache de la statistique reconnait toutefois que les données comportent une marge d’erreur. Par exemple il est difficile de recenser précisément les nombreux sans-abris qui se concentrent surtout dans la capitale, on les appelle « la population flottante ». Une particularité de la grande île : on y trouve très peu d’étrangers. 33 000 personnes recensées, c’est à peine 0,1% de la population.

MAURICE

L’épave du Wakashio va enfin disparaître du paysage. Le démantèlement a commencé hier

Un démantèlement avec de gros moyens : trois remorqueurs et une barge ont commencé les travaux menés par une cinquantaine d’employés d’une compagnie chinoise. Il s’agit de mettre en pièces l’arrière du navire échoué sur la barrière de corail. L’avant a été coulé au large au mois d’août dernier. La ferraille sera récupérée par un industriel mauricien. Les travaux devraient durer 3 mois.

Pendant ce temps, les audiences sur le naufrage se poursuivent à Port-Louis. Devant la commission d’enquête, Le capitaine continue d’enfoncer son second, disant qu’il n’a pas exécuté ses ordres alors que le navire s’approchait de la côte pour chercher du réseau internet. « A aucun moment, je n’ai pris les commandes » a dit le capitaine hier, « parce que j’avais bu, j’ai préféré les laisser au second ». Le problème étant que le second avait bu lui aussi… Les juges continuent leurs auditions.