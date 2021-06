L'actualité régionale 18 Juin

Bruno Minas •

MADAGASCAR

C’est la douche froide pour les personnes vaccinées à Madagascar qui avaient l’intention de voyager vers la France. Elles apprennent que leur vaccin n’est pas valable

L’ambassade de France à Antananarivo a relayé le message sur sa page Facebook. Le vaccin Covishield qu’ont reçu les malgaches n’est pas reconnu par l’Union Européenne. Donc ils ne peuvent pas entrer en France avec ce vaccin. Les candidats au voyage devront se soumettre aux motifs impérieux, aux tests et à la quarantaine, autrement dit une montagne de difficultés. L’Union Européenne ne reconnait que 4 vaccins : Pfizer, Moderna, Johnson et Astrazeneca. Il a quelque chose d’étonnant dans cette restriction, c’est que Covishield et Astrazeneca sont le même vaccin, même formule, il porte aussi un autre nom : Vaxevria. Ce sont différentes appellations commerciales du même sérum. Ce qui est étonnant aussi c’est que les représentants de l’Union Européenne et de la France ont accueilli en grande pompe à Madagascar l’arrivée des vaccins de l’initiative Covax des Nations Unies. Tout cela pour dire après qu’ils ne sont pas valables. C’est à n’y rien comprendre. Vous verrez les commentaires rageurs sur la page Facebook de l’ambassade de France. La même mésaventure attend aussi les Comoriens, vaccinés avec le sérum chinois qui n’est pas valable non plus en Europe.

COMORES

Les Comores vont recevoir leurs nouvelles doses de Sinopharm la semaine prochaine pour reprendre la campagne de vaccination

300 000 doses sont attendues le 23 juin. 200 000 ont été achetées par le gouvernement comorien et 100 000 autres ont été offertes par la Chine. La nouvelle campagne de vaccination sera lancée à partir du 14 juillet prochain. Le gouvernement annonce par ailleurs une levée de quelques restrictions : le championnat de football peut reprendre ; et surtout il est aussi question d’autoriser à nouveau les grands mariages dès le mois d’août prochain selon l’évolution de l’épidémie. Le grand mariage en Grande Comores est une activité incontournable qui occupe les familles et la diaspora pendant les grandes vacances. La plupart des comoriens de France ne sont pas rentrés au pays depuis deux ans.

TANZANIE

La présidente tanzanienne fait usage de son pouvoir de clémence ; elle a fait libérer 36 imams accusés de terrorisme, mais qui n’ont jamais été jugés

Ils ont passé huit ans en prison… pour rien. En tout cas ces imams presque tous originaires de Zanzibar n’ont jamais été condamnés, ni même jugés. Les enquêteurs n’ont pas trouvé de preuves d’une quelconque implication terroriste. Ils étaient juste un peu trop barbus, et trop rigoristes dans leur pratique religieuse. La présidente Samia Suluhu Hassan a voulu mettre fin à cette détention purement arbitraire. S’ils remercient la cheffe de l’Etat, certains d’entre eux ont l’intention de demander réparation. La plupart étaient commerçants et certains ont tout perdu dans cette mésaventure.

MAURICE

La ligne du métro-express s’allonge de quelques kilomètres. Un nouveau tronçon sera inauguré ce dimanche

Le métro desservait déjà Port-Louis et Rose-Hill. La ligne se prolonge jusqu’à Quatre-Bornes. On est là dans la zone la plus urbanisée de Maurice, là où le trafic routier est le plus congestionné. 3,7 millions de passagers ont emprunté le métro depuis son lancement il y a un an et demi. L’extension de la ligne va intéresser encore des milliers de voyageurs. A moyen terme il est question d’arriver jusqu’à Curepipe, la grande ville du centre de l’île. Le réseau des bus se réorganise en étoile autour des gares du métro. Mais les compagnies de bus font grise mine : elles devaient acquérir des bus électriques qui viennent d’arriver. Mais ils sont beaucoup trop chers alors que tous les transporteurs souffrent de la crise Covid.