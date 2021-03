L'actualité régionale 5 Mars

Bruno Minas •

LA REUNION

Le taux d’incidence de l’épidémie de Covid monte dans 9 communes, on craint un afflux à l’hôpital

La commune la plus touchée par l’épidémie est celle du Port, avec une incidence de 170. Par ailleurs les recherches menées par l’ARS montrent que 60% des nouveaux cas de Coronavirus sont du variant sud-africain beaucoup plus contagieux. Les projections mathématiques prévoient une forte hausse des cas et, par voie de conséquence, du nombre de personnes hospitalisées. C’est la raison pour laquelle les évacuations vers la métropole ont commencé pour préserver de la place en réanimation. 80% des lits de réanimation actuellement occupés au CHU de la Réunion le sont par des malades évacués depuis Mayotte. Sur 97 patients évacués de Mayotte vers la Réunion depuis un mois, seuls 15 ont pu revenir à leur domicile à Mayotte.

COMORES

Les fonctionnaires vont bénéficier d’un avancement général. Pour la première fois depuis 18 ans

Le porte-parole du gouvernement Houmed Msaidié a annoncé la bonne nouvelle à la sortie du dernier conseil des ministres, expliquant que c’est la première fois depuis le premier gouvernement Azali en 2003, qu’un avancement est proposé aux fonctionnaires. L’enveloppe globale prévue est de plus de 3,5 millions d’euros. Concrêtement, un professeur de lycée gagnant 300 euros par mois touchera 330 euros. Cette augmentation des salaires de la fonction publique s’accompagne d’une rationalisation qui se manifeste surtout par le nettoyage des listes des agents de l’Etat. La chasse aux fonctionnaires fantômes qui touchent des salaires sans travailler, mais aussi la chasse aux faux diplômes. Une nouvelle loi prévoit une unification des statuts de la fonction publique d’Etat et des îles autonomes.

MAURICE

Un nouveau leader de l’opposition a été nommé, il s’agit de Xavier Luc Duval

On prend les mêmes et on recommence. Xavier Luc Duval a déjà occupé ce poste officiel de leader de l’opposition tout récemment, de 2016 à 2019. Dans sa première déclaration, il ne fait pas montre d’un grand enthousiasme : « J’occuperai ce poste pendant un certain temps, en attendant de voir comment cela se passe ». Il ajoute que c’est « un poste de grande importance, surtout avec la situation extrêmement difficile dans laquelle se trouve notre pays ». Le précédent leader de l’opposition, Arvin Boolel, avait démissionné à cause d’un différent sur la nomination d’un candidat premier ministre aux prochaines élections.

MADAGASCAR

La police malgache va découvrir les joies du « paintball », il ne s’agit pas là d’un jeu mais d’un outil de maintien de l’ordre

C’est noël pour les policiers malgaches. Le ministre de la sécurité publique leur a remis des motos toutes neuves pour accélérer leur mobilité, et des panoplies complètes de « paintball » qui vont remplacer leurs antiques lanceurs de grenades lacrymogènes, ou pire leurs kalachnikovs bien trop dangereuses. Comme dans les parcs d’attraction il s’agit de viser les manifestants les plus agressifs et de leur envoyer une bille de peinture indélébile. Cela comporte le double avantage de retenir le manifestant et surtout de le marquer, on peut ainsi le retrouver plus facilement pour l’arrêter ensuite et le déférer à la justice. Le fusil utilisé est polyvalent, il peut aussi envoyer des lacrymos. Il y a plus perfectionné encore : En France, le gouvernement a autorisé l’année dernière les PMC, les produits marquants codés, un produit indétectable à l’œil nu, inodore, incolore mais qui comporte une signature ADN qui tient sur la peau, les vêtements, les cheveux, après plusieurs jours et même plusieurs lavages. On n’arrête pas le progrès.