L’île Maurice compte de moins en moins d’habitants

La population de Maurice continue de baisser. Les dernières statistiques montrent que les Mauriciens font de moins en moins d’enfants, et qu’il y a plus d’émigration que d’immigration

Bruno Minas •

Le taux de fécondité des Mauriciennes, c’est-à-dire le nombre moyen d’enfants par femme est le plus bas jamais enregistré : 1,4 …à comparer avec celui de la Réunion qui est de 2,4 enfants par femme, sans parler de Mayotte où il atteint le record de 4,6. Les Mauriciens font même moins d’enfants que les Français de l’hexagone où le taux est de 1,8. De ce fait, la population mauricienne vieillit et se contracte : 1 261 041 habitants, soit 1 482 de moins que l’an dernier.

Un autre phénomène est le solde négatif de l’immigration. Il y a plus de Mauriciens qui partent vivre à l’étranger que d’étrangers qui viennent travailler à Maurice. On évoque souvent ces milliers d’ouvriers venant du Bangladesh ou de l’Inde employés dans les usines textiles ; mais cette image est trompeuse. Les Mauriciens sont encore plus nombreux à chercher une autre vie ailleurs. Cette année les départs ont dépassé les arrivées.

Les conséquences de cette décroissance démographique sont importantes, entre autres : le manque de main d’œuvre et un système de retraite menacé. Autre donnée révélée par ces toutes récentes études statistiques : le nombre de femmes dépasse de 15 000 celui des hommes.