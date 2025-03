La 4ème édition des "Trophées des femmes précieuses" célèbre ses héroïnes du social

Ce samedi 22 mars s'est déroulée la remise de trophées des femmes précieuses dans la commune de Bouéni. Cette cérémonie haute en couleurs était l'occasion de récompenser les actrices du social à Mayotte.

Elles sont 167 à avoir foulé l'estrade de cette cérémonie très spéciale pour se voir remettre un trophée. Chacune d'entre elles a oeuvré en faveur du social à travers un poste ou une action, qu’elles soient assistantes sociales, bénévoles ou professionnelles du secteur.

Trophée des femmes précieuses • ©Mathilde Boucher

Honorer toutes les femmes du social

Cette année, les trophées étaient placés sous le signe du service social, mettant à l’honneur celles qui œuvrent au quotidien, souvent dans l’ombre. Contrairement à d’autres concours ou distinctions, ici, aucune sélection n’a été opérée. Chaque femme impliquée a été récompensée, quelle que soit la nature de son engagement.

"L’idée de ces trophées m’est venue en observant des initiatives similaires à La Réunion. Je me suis dit qu’il était important de les implanter ici aussi", explique Daoulina Romouli-Zouhair, présidente de la Fédération des Associations Artisanales et Agricoles de Bouéni (FAAB), organisatrice de l’événement.

Des dizaines de femmes ont été honorées à l'occasion des trophées des femmes précieuses • ©Mathilde Boucher

Depuis 20 ans, la FAAB œuvre pour améliorer le pouvoir d'achat, l'autonomie des femmes et les accompagner dans leurs projets. Avec cet événement d’envergure, elle souhaite mettre en lumière et remercier celles qui font avancer la société par leur engagement.

Emotions et fierté

Parmi les lauréates, Laura Maire, cheffe de service à l’ALEFPA, "c’est un honneur, une récompense qui me va droit au cœur. C’est la reconnaissance de mon travail et de mon engagement bénévole. Aujourd’hui, les femmes mènent tous les combats, et c’est une belle façon de leur rendre hommage".

De son côté, Bibi Fatima Boina, cadre sociale au Conseil Départemental dans le service logement et élue municipale à Bouéni, voit dans cette cérémonie un message fort pour la place des femmes dans la société. "Cet événement met en avant des femmes qui, bien souvent, restent dans l’ombre. Même si elles sont actives dans tous les domaines, elles sont encore sous-représentées dans de nombreux domaines. Ces trophées permettent de leur donner la visibilité qu’elles méritent."

Des centaines de convives étaient présents pour la cérémonie des femmes précieuses • ©Mathilde Boucher

Un événement qui rayonne sur tout Mayotte

Si la cérémonie s’est déroulée à Bouéni, l’initiative ne s’est pas limitée à cette seule commune. Des femmes venues de tout Mayotte ont été honorées, preuve que la question de la reconnaissance du travail social féminin dépasse les frontières locales.

Avec ces Trophées des Femmes Précieuses, la FAAB inscrit son action dans une dynamique de valorisation durable du rôle des femmes dans la société mahoraise. Un événement appelé à grandir lors de futures éditions et à inspirer d’autres initiatives pour que ces héroïnes de l'ombre soient mises sur le devant de la scène.