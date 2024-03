La caisse de sécurité sociale de Mayotte ferme son adresse mail dédiée aux courriers des usagers

La CSSM, la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte, annonce la fermeture à partir du 1er avril de l'adresse mail dédiée à la réception des courriers des usagers. Ils sont désormais invités à passer directement par le site de la branche concernée.

L'adresse mail dédiée aux courriers des usagers de la CSSM sera fermée à partir du 1er avril, annonce dans un communiqué la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte. Une décision "pour garantir la sécurité et la fiabilité des données informatiques", mais aussi pour "optimiser le traitement des dossiers", "faciliter les échanges et la traçabilité", mais aussi "sensibiliser et accompagner nos usagers aux services en ligne."

A la place, les usagers sont invités à se rendre directement sur les sites de chaque branche selon leur demande : l'assurance maladie, la Caisse d'Allocation Familiale pour la branche famille, l'URSSAF pour la branche recouvrement, la MSA de Mayotte pour le secteur agricole. Pour la branche retraite et les autres demandes, un formulaire de contact sera disponible sur le site de la CSSM.

Les usagers sont invités à se créer des comptes sur ces différents sites. Un accueil sans rendez-vous est disponible pour accompagner ceux qui le souhaitent dans ces démarches. Les usagers qui n'ont pas accès à Internet pourront également être reçus sur rendez-vous à la CSSM.