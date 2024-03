La campagne d'inscription pour les bourses et logements Crous est ouverte

Les étudiants et les futurs bacheliers ont jusqu'au 31 mai pour constituer leur dossier en ligne pour bénéficier des bourses et des logements du Crous. Il n'est pas nécessaire d'avoir terminé son inscription dans un établissement pour faire cette démarche.

Le Crous de La Réunion et de Mayotte annonce l'ouverture de la campagne d'inscription pour constituer son Dossier social étudiant, permettant de bénéficier de ses bourses et de ses logements. Les étudiants et les lycéens ont jusqu'au 31 mai pour déposer leurs justificatifs sur le site messervices.etudiant.gouv.fr. Cette démarche peut être effectuée même si l'inscription dans un établissement n'est pas terminée.

Les bénéficiaires peuvent vérifier sur le site du Crous s'ils sont éligibles à la bourse et la liste des pièces justificatives pour attester de leur situation financière, familiale et scolaire. Les demandeurs recevront ensuite par mail une notification conditionnelle de bourse. Avec ce document, les demandeurs pourront être exonérés ou remboursés du paiement de 100 euros pour la contribution de vie étudiante et de campus et des frais d'inscription.

Les avantages de formuler sa demande avant le 15 mai

Ils pourront également toucher la bourse de septembre dès le mois d'août, formuler une demande de prise en charge de leurs vols auprès de LADOM ou encore accéder aux premiers tours de logement. Pour cela, les étudiants pourront formuler leurs vœux de logement partout en France à partir du 2 mai. 4 tours d'affectation seront organisés une fois par semaine à partir du 11 juin, chaque étudiant recevra plusieurs propositions. Les étudiants internationaux, non boursiers et les autres boursiers pourront consulter et demander les offres de logement restantes à partir du 9 juillet.