La circulation des barges rétablie, les activités nautiques ou la pêche toujours interdites jusqu'à 17h

Les vents attendus aujourd'hui sont finalement moins forts que prévu, la circulation des barges est donc rétablie pour la journée. Les activités nautiques, de pêche, ou la baignade sont en revanche toujours interdites jusqu'à 17h.

La préfecture indique que la circulation des barges est rétablie pour la journée de ce mercredi 17 janvier. Elle devait être suspendue entre 9h et 15h à cause des vents forts annoncés par Météo France. Le phénomène de pluie et d'orage est finalement passé plus au sud du département. "Par conséquent, après deux points de situation avec Météo France, réalisés à 7h puis 9h, il a été décidé de lever la vigilance vents forts", précise la préfecture dans un communiqué. "la vigilance fortes pluies et orages est maintenue au niveau jaune pour la journée car la masse d'air reste humide et instable."

En moyenne, les vents atteindront 30 à 40 km/h ce mercredi avec des rafales de 60 à 70km/h vers 15h dans le sud-ouest du département. Le lagon étant toujours agité, les activités nautiques, aquatiques, de plaisance, de pêche, de loisir et la baignade restent interdites jusqu'à 17h. La situation étant "très évolutive ces derniers et prochains jours", la préfecture appelle la population à se tenir informée de la situation météorologique et à faire preuve de prudence dans ses déplacements.