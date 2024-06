La deuxième édition des "Débats jeunes de Mayotte" c'était ce samedi au collège de Doujani

La deuxième édition des "Débats jeunes de Mayotte" s'est déroulée ce samedi 1er juin au collège de Doujani. Organisée par l'association Haki Za Wanatsa et le Collectif CIDE de Mayotte, l'action vise à sensibiliser les jeunes à l’éducation sexuelle. Sept binômes de collégiens et lycéens ont réalisé un concours d’éloquence d’une durée de cinq minutes.

"Mieux éduquer pour mieux protéger", l'intitulé de la deuxième édition des "Débats jeunes de Mayotte" a été choisi par les jeunes eux-mêmes. Organisée par l'association Haki Za Wanatsa et le Collectif CIDE de Mayotte, l'évènement s'est tenu au collège de Doujani ce samedi 1er juin.

Tous les jeunes étaient libres d'y participer à condition qu'ils aient un encadrant dans leurs établissements. La thématique c'était l'Education à la Vie Affective Relationnelle et Sexuelle (EVARS), l'idée c'était qu'ils s'approprient cette thématique, voient ce qu'ils ont appris à l'école et avec leurs parents et qu'ils nous disent ce qui leur a manqué dans leur enfance par exemple. Rehema Saindou présidente de l'association Haki Za Wanatsa

Comme l'an dernier, sept binômes issus de toute l'île se sont succédés pour faire leurs propositions, sur le thème choisi l'an dernier par les lauréats mahorais à l'Assemblée nationale. Dans les binômes, des collégiens et lycéens qui avaient cinq minutes pour réaliser un concours d’éloquence devant un jury composé du recteur de l'académie, de la vice-présidente du Tribunal judiciaire, de la Directrice régionale aux Droits des femmes et à l'Égalité, de la présidente de l'Association pour la Condition Féminine et l'Aide Aux Victimes, de la présidente de l'association Souboutou Ouhédzé Jilaho (Ose libérer ta parole) et de la coordinatrice de la Protection Maternelle et Infantile du Conseil départemental.

Et c'est Yasna et Jean-Marina deux collégiennes, les lauréates de la deuxième édition des "Débats jeunes de Mayotte".

Elles partiront représenter leurs camarades le 23 novembre prochain au Sénat, lors des États généraux des Droits de l'enfant organisés par le Conseil français des associations pour les droits de l'enfant. Elles pourront rencontrer les élus et différents acteurs de la Protection de l’Enfance au niveau national ainsi que leurs camarades, lauréats des autres départements français.