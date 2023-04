La préfecture annonce la fermeture administrative immédiate de plusieurs restaurants dans le Sud

Partager :

Ce mardi 25 avril, le cabinet du préfet de Mayotte a procédé à plusieurs fermetures administratives, la sanction vise l'établissement Ocean Bambo "chez fredo" à Bambo Est, Bange Be à Chirongui ainsi que Chez Arlette à Bambo Est. Ces établissements sont fermés pour une durée de six mois, leur gestion étant considérée comme "une source de troubles graves à l'ordre et à la moralité publics du fait des actes délictueux".

Ilona Youssouffa •

Ocean Bambo "chez fredo" à Bambo Est, Bange Be à Chirongui ainsi que Chez Arlette à Bambo Est, sont sous le coup d'une fermeture administrative pour une durée de six mois. Un autre établissement est concerné pour les mêmes manquements à la loi. En cause : plusieurs infractions aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons : prostitution, proxénétisme et traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle Voici ce qui est indiqué par la préfecture de Mayotte dans les différents arrêtés. Ces fermetures administratives sont le résultat de plusieurs enquêtes menées par la section de recherche de koungou pour l'établissement "Chez Arlette" et la section de recherche de Mamoudzou pour Ocean Bambo "chez fredo". Au cours de ces enquêtes dans les différents restaurants, il a notamment été découvert des emplois d'étrangers sans titre de séjour mais également un véritable réseau de prostitution avec dans un des établissements : une mise à disposition des chambres d'hôtes louées principalement par une clientèle d'hommes qui se présentent dans son établissement accompagnés de jeunes femmes dont la gérante sait qu'il s'agit en réalité de prostituées, pour la plupart d'origine malgache en situation irrégulière, pour leur permettre d'avoir des rapports tarifiés en toute discrétion et parfois durant le temps du service de restauration. arrêté préfectoral concernant «Chez Arlette » Pour rappel, entre 2021 et 2023, une première enquête préliminaire confiée à la section de recherche de la gendarmerie avait permis d’interpeller et de poursuivre plusieurs personnes impliqués dans des faits de proxénétisme aggravé et d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’étrangers. Ces premières investigations avaient permis d’identifier plusieurs gérants d’établissements pouvant également être impliqués dans des activités de proxénétisme, permettant notamment à des prostituées, essentiellement d’origine malgache, d’exercer leurs activités en leur louant des chambres pour recevoir leurs clients. De nouvelles investigations sur quatre établissements exerçant des activités de restauration et de location de chambres- situés dans le sud de l’île à Chirongui et Bandrélé. Samedi 22 avril 2023, les gérants de ces quatre établissements ont été interpellés et des perquisitions ont été immédiatement réalisées. Entendus longuement sur les faits, à l’issue de leur garde à vue, cinq personnes étaient présentés le 26 avril au cours de la matinée devant le parquet. Reconnaissant avoir tiré un avantage financier de l’activité de prostitution pouvant se dérouler dans leurs commerces, ils ont été immédiatement jugés et condamnés tous les cinq à la peine de 18 mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire comportant notamment l’obligation de payer une amende.

