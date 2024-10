Le bureau des étrangers de la préfecture bloqué pour dénoncer l'insécurité

Le collectif des citoyens de Mayotte 2018 bloque ce lundi matin le bureau des étrangers de la préfecture. Il demande des mesures urgentes contre l'insécurité dans l'île, notamment en réaction à la vidéo d'une agression à la machette vendredi à Koungou.

Le bureau des étrangers de la préfecture est bloqué ce lundi 14 octobre par le collectif des citoyens de Mayotte 2018. Ces militants demandent des mesures urgentes contre l'insécurité, en réaction notamment à la vidéo d'une agression à la machette ce vendredi matin à Koungou. "Ça a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase, on se bat depuis des années contre ce type d'attaque et on a l'impression que c'est de pire en pire", explique Safina Soula, la présidente du collectif.

"On veut dire à une nouvelle fois au préfet qu'il faut agir et vite, car nous n'avons pas d'autre choix que de bloquer ce service de l'immigration car tout tourne autour de ça", affirme-t-elle. De son côté, François-Xavier Bieuville, le préfet, explique "ne pas comprendre le sens de cette fermeture." Invité dans Zakweli, il dénonce cette décision.

Un blocage "illogique"

"Si vous bloquez ce service, je ne peux pas faire d'OQTF, de reconduites, mettre en place les mesures demandées par le gouvernement", précise le préfet, qui s'interroge : "on fait le lien systématique entre délinquance et immigration ?" Ajoutant avoir d'ailleurs reçu le collectif la semaine dernière, le préfet s'est défendu d'inaction en rappelant une hausse des interpellations ces dernières semaines.

Cette action n'est pas une première pour le collectif de citoyens de Mayotte 2018 : ces militants avaient déjà bloqué ce service en mai et en 2023 pour dénoncer l'immigration.