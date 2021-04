Le marché de la Ide en période de Covid, un vrai défi à Majicavo Dubaï

H.S.Hachim •

Entre les 13 et 14 mai, les mahorais pourront célébrer la fête de l'aïd El Fitr avec l'opportunité non seulement de porter des vêtements neufs, mais aussi, d'embellir la maison. En cette période, rideaux, draps et autre linge de maison s'arrachent comme des petits pains.

Malgré l'enthousiasme des Mahorais à l'approche de la fête de la fin du mois ramadan, la crise sanitaire ralentit l'engouement des consommateurs et commerçants.

Majicavo Dubaï est l'un des endroits les plus fréquentés pour les achats de la Aïd, quelques jours avant le ramadan, c’est une rue commerçante presque désertée. Une occasion, pour certains, d'effectuer leurs courses tranquillement.

C'est un calme précaire, car dans quelques jours, des centaines de personnes venues des quatre coins de l’île transiteront par ici.