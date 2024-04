"Le combat des forces vives" : un magazine ce lundi soir pour raconter et décrypter la crise des barrages

Ce lundi soir à 19h55, Mayotte la 1ère diffusera un magazine intitulé "Le combat des forces vives mahoraises." Un document de 18 minutes pour retracer et analyser la crise des barrages qui a secoué le département durant 40 jours pour protester contre l'immigration clandestine et l'insécurité.

"Le combat des forces vives mahoraises", c'est le titre du magazine qui sera diffusé ce lundi 1er avril à 19h55 sur Mayotte la 1ère. Un document de 18 minutes, réalisé par Halda Halidi, pour raconter et analyser la crise des barrages. De ses origines, au camp de migrants du stade de Cavani, jusqu'aux tensions avec les autorités, de la structuration du mouvement jusqu'aux réponses du gouvernement, ce magazine retracera ces 40 jours de mouvement social en janvier et février 2024 contre l'immigration clandestine et l'insécurité.