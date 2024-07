Le Conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de Mayotte fête ses 20 ans

2eme Assemblée de Mayotte, le CCEE, œuvre pour la valorisation des richesses traditionnelles et naturelles de Mayotte. Pour ses 20 ans, l’Assemblée fait un bilan sur les projets en cours et ceux déjà aboutis.

Lors de la conférence des 20 ans du CCEEM organisé ce mardi 16 juillet a l’hémicycle du Conseil Départemental, plusieurs thématiques ont été abordées : Culture, éducation populaire, formation professionnelle, recherche & innovation, environnement ainsi que le cadre de vie et le tourisme.

L’un des points majeurs abordé est l’identité culturelle.

« Il faut qu’on soit fière de notre identité, il faut qu’on soit capable de parler notre langue à nos enfants … préserver notre culture c’est important », souligne Zouhourya Mouayad Ben 4eme Vice Présidente du Conseil Départementale est chargée du sport, de la culture et de la jeunesse

L'une des solutions proposées par le Conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de Mayotte pour préserver notre identité culturelle est d'encourager le dialogue entre les acteurs culturels.

Objectifs stratégiques de la CCEEM

Les objectifs stratégiques du CCEEM sont nombreux et la réussite éducative en fait partie. Elle implique le renouement avec les valeurs de l’éducation traditionnelle Mahoraise, la propagation des connaissances notamment sur l’histoire de notre île et notre art oratoire. Mais aussi, le développement des outils d’aides à la décision en matière d’éducation, de formation et de recherche.

D’autres enjeux se dessinent et d’autres défis restent encore à relever. Nous comptons sur vous, représentants et experts du CCEE, pour nous aider à prendre les décisions qui s’imposent, de manière à pouvoir mettre en place des politiques publiques adaptées aux besoins de notre population, et à ceux de ce territoire Bibi CHANFI Vice-Presidente du conseil département de Mayotte

Bibi CHANFI Vice-Presidente du conseil département de Mayotte • ©DR

S’y ajoute également, le développement durable où de nombreux axes sont envisagés :

Préserver le patrimoine naturel et la ressource en eau de l’île

gérer les pollutions, les déchets et les nuisances.

Par ailleurs, le Conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de Mayotte vise une agriculture respectueuse de l’environnement et encourager l’investissement massif sur les énergies renouvelables.

L'audiovisuel un outil culturel

L’audiovisuel apparaît comme un outil de promotion et de développement de la culture, de l’éducation et de l’environnement du territoire. C'est pourquoi le Conseil Départemental et le CCEEM ont mis l'accent dessus en présence du Directeur régional de Mayotte la 1ère.

Notre stratégie est de participer à l'attractivité du territoire...Mais avant, il faut identifier où on veut aller et qui on veut cibler...Mais pour ça, il nous faut la conjugaison de tous Toufaili Andjilani Directeur régional de Mayotte la 1ère

Une journée de prise de conscience collective qui a su regrouper de nombreuses personnes, parmi elles ; les élus, les professionnels et des associations