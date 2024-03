Le démantèlement du camp du stade de Cavani est terminé

La dernière phase du démantèlement du camp du stade de Cavani s'est déroulée ce vendredi. Les dernières tentes ont été chargées dans des bennes. Une partie des migrants les plus fragiles ont été pris en charge par bus pour être relogés.

Le démantèlement du camp du stade de Cavani, débuté le 24 janvier, s'est terminé ce vendredi 22 mars. Depuis ce jeudi, les forces de l'ordre et les services de la préfecture procèdent aux derniers démontages et aux dernières évacuations. En début d'après-midi, plus de 350 personnes avaient été évacuées et il ne restait plus de tente sur le site. "Les personnes vulnérables et identifiées, notamment les femmes enceintes et les enfants, ont été prises en charge pour être relogées", indique la préfecture. "Des personnes ont également tenté de rentrer dans le camp et ont été repoussées."

Engagement tenu !



Le démantèlement du camp de Cavani était une priorité pour ramener durablement le calme et la paix sociale à #Mayotte.



Les dernières tentes ont été détruites ce matin et les opérations de nettoyage sont en cours.

Une foule importante de migrants, munis de sacs et de valises, est toujours présente devant les barrières de sécurité déployée par la gendarmerie. "Force est de constater que beaucoup de personnes restent à l'extérieur", commente Safina Soula, la présidente du collectif des citoyens de Mayotte 2018, sur place depuis deux jours pour surveiller les opérations. "La première bataille a été menée, mais il reste la question des suites à donner à ces gens-là qui sont dehors. On les renvoie dans leurs pays d'origine ou dans l'Hexagone, mais qu'ils ne restent pas ici."

"Un grand pas a été fait"

"Les hommes sont dehors, les forces de l'ordre les ont invités à se rendre à Solidarité Mayotte. On a pris leurs coordonnées en leur disant qu'ils allaient être recontactés pour être relogés, mais on ne sait pas quand", explique Hervé Mabamba, porte-parole de l'amicale des Africains de Mayotte. "Certains, principalement des Somaliens et des Rwandais, sont sortis hier pour faire des courses, suivre des formations ou aller à l'hôpital et se sont retrouvés bloqués à l'extérieur du camp, ils ont passé la nuit sur le parking et n'ont pas été pris en compte."

Après avoir initialement fixé comme échéance le 10 mars, la préfecture s'était engagée à terminer le démantèlement d'ici la fin de la semaine. "Aujourd'hui, c'est un grand pas qui a été fait, ce sont des engagements forts qui ont été tenus", ajoute le conseiller départemental Elyassir Manroufou. "Nous devons continuer ce travail, pour que le territoire de Cavani retrouve sa tranquillité." Ce camp, qui cristallise les tensions depuis plusieurs mois, a été de nouveau le théâtre d'incidents ce week-end. Le portail permettant d'accéder au camp avait été cadenassé, obligeant ses occupants à escalader les murs d'enceinte pour en sortir.