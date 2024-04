Le député européen André Rougé réclame l'état d'urgence après les violences durant un foutari en présence du préfet

Le député européen André Rougé, délégué à l’outre-mer du Rassemblement National, plaide pour l'instauration de l'état d'urgence à Mayotte. Il réagit aux violences qui ont éclaté en marge d'un foutari à Tsingoni en présence du préfet et du maire de la commune.

"L'instauration de l'état d'urgence ne peut plus attendre !", dénonce le député européen André Rougé. Dans un communiqué, le délégué à l'outre-mer du rassemblement national, réagit aux faits de violences qui ont éclaté durant un foutari de la paix à Tsingoni le samedi 6 avril, en présence notamment du préfet, François-Xavier Bieuville. Le représentant de l'État et les élus de la commune ont dû être mis à l'abri à la MJC de Combani.

"Je tiens à apporter mon soutien au préfet de Mayotte, représentant de l’État, ainsi qu’au maire de Tsingoni", explique André Rougé. "Depuis des années, Marine Le Pen et Jordan Bardella alertent sur cette explosion de la criminalité qui fait sombrer Mayotte dans un chaos généralisé !" Le député rappelle que l'instauration de l'état d'urgence avait déjà été réclamée en 2022 par Jordan Bardella, le président du rassemblement national.

Des critiques des préparatifs de Wuambushu 2

"Le ministre Darmanin, aveuglé par son incompétence, a cru qu’une simple opération « Wuambushu » allait mettre un terme à l’immigration et son corollaire l’insécurité", ajoute le représentant du RN. "Mais, le déficit de forces de l’ordre que Wuambushu 2 retrouvera avec les cérémonies du 70e anniversaire du débarquement et les Jeux olympiques, n’endiguera en rien la criminalité."

"Sans un bras de fer diplomatique avec l’Union des Comores, sans un gel des transferts de la diaspora comorienne, et sans une politique migratoire d’une grande fermeté, sujets que j’ai pu aborder avec le Consul des Comores, les Mahorais seront condamnés à vivre au milieu de gangs criminels et de délinquants étrangers", poursuit-il. En pleine campagne pour les élections européenne, Marine Le Pen doit se rendre à Mayotte les 20 et 21 avril.