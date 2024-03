L’opération Wuambushu 2 devrait débuter autour du 15 avril à Mayotte

Une conférence de sécurité s’est tenue ce mercredi 27 mars à la mairie de Mamoudzou, à Mayotte. En présence de plusieurs maires de l’île, le préfet du 101ᵉ département français, François-Xavier Bieuville, a annoncé le début de l’opération Wuambushu 2 pour la semaine du 15 avril.

Samuel Piqueur et Laïd Berritane •

Lors de sa visite sur l’île en février dernier à Mayotte, la ministre des Outre-mer, Marie Guévenoux, avait annoncé le lancement de l'opération Wuambushu 2 pour le mois d’avril. Mercredi 27 mars, un mois après, le préfet de Mayotte, François-Xavier Bieuville, a complété les dires de la ministre lors d’une conférence de sécurité qui se tenait à la mairie de Mamoudzou en présence des principaux maires du département. "L’opération devrait débuter autour du 15 avril, indique-t-il. Il y aura toujours les mêmes axes d’efforts avec à la foi la lutte contre l’immigration clandestine, le décasage et la fin de l’habitat insalubre et puis enfin des actions qui seront portées à l’encontre d’instigateurs et de chefs de bande pour faire en sorte que nous mettions fin à leur activité."

Plusieurs hauts représentants de l’État et de la sécurité sur l’île étaient présents à cette conférence, comme le commandant de gendarmerie de Mayotte, le général Lucien Barth ou encore les directeurs de police. Ces derniers ont pu entendre le préfet exposer brièvement le principe du "rideau de fer". Ce dispositif, annoncé il y a quelques mois par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, devrait venir aider les forces de l’ordre dans la détection et la surveillance sur l’eau. "Le rideau de fer, c’est une copie qui est train de s’enrichir et de se préparer. Nous avons lancé un certain nombre d’appels à projet sur des technologies nouvelles et sur des moyens qui nous permettent d’être plus efficaces dans cette détection d’intrusion dans notre zone territoriale maritime", informe le préfet. Le projet complet devrait être présenté prochainement aux élus.

Des effectifs de sécurité supplémentaires devraient être déployés

Comme pour l’opération Wuambuchu 1, l’objectif de cet acte 2 sera de rétablir l’ordre et la sécurité dans un département frappé de plein fouet ces dernières semaines par une montée excessive de la violence. Pour aller dans ce sens, les effectifs des forces de l’ordre devraient être étoffés dans les jours à venir. Actuellement, la gendarmerie de Mayotte bénéficie de la présence de six escadrons de gendarmerie mobile – quatre escadrons permanents et deux de façon exceptionnelle – et d’un peloton de la garde républicaine.

Depuis l’arrivée de François-Xavier Bieuville comme préfet de Mayotte en remplacement de Thierry Suquet, douze opérations "coups de poing" ont été menées et 80 personnes ont été interpellées. "J’ai des témoignages de citoyen qui me disent qu’ils ont une plus grande tranquillité et un sentiment d’amélioration de la situation, se réjouit le préfet. [Mais] ça ne veut pas dire que l’objectif est atteint, il y a encore des zones et des moments d’insécurité, donc nous devons continuer."