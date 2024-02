L'opération Wuambushu 2 aura lieu en avril, annonce la ministre des Outre-mer Marie Guévenoux

A l'issue d'une réunion qui aura duré plus de 2h30 avec les maires de l'île et le président du Conseil départemental, la ministre des Outre-mer Marie Guévenoux a annoncé le lancement de l'opération Wuambushu 2 d'ici le mois d'avril prochain. Elle affirme aussi avoir prévu de recevoir des membres des Forces vives.

En visite officielle à Mayotte, ce mardi 27 février, la ministre déléguée chargée des Outre-mer Marie Guévenoux a annoncé le lancement de l'opération Wuambushu 2 pour le mois d'avril prochain.

Plusieurs autres mesures ont été décidées à l'issue de la réunion organisée ce midi avec plusieurs élus mahorais au sujet de la lutte contre l'insécurité dans le département, et notamment la mise en place prochaine "d'un arrêté préfectoral interdisant la vente de machettes à ceux qui l'utilisent à des fins d'armes" ou encore la catégorisation "des chiens utilisés comme des chiens d'attaque afin qu'ils puissent être euthanasiés".

Pour "le retour de l'ordre public"

"Les chefs de bandes", "les fauteurs de troubles", seront également ciblés par les autorités. "Aujourd'hui, la priorité du gouvernement et du préfet, c'est le retour de l'ordre public et le retour à une paix durable", a lancé la ministre aux côtés du préfet François Xavier Bieuville.

"Les mesures que l'on met en place sont très puissantes", a-t-elle encore commenté. Mais il ne devrait pas y avoir a priori de renforts du côté des forces de l'ordre. "On a déjà beaucoup d'effectifs de police et de gendarmerie ici. Il faut qu'on les déploie correctement. C'est compliqué en ce moment, mais quand les barrages seront levés, ce sera beaucoup mieux".

"Des objectifs chiffrés et localisés"

La ministre a en effet appelé une nouvelle fois à la levée des barrages pour permettre aux forces de l'ordre d'intervenir à nouveau normalement sur les faits de délinquances, les décasages ou encore les arrivées illégales de kwassas, tout en promettant que les résultats seront au rendez-vous.

"On veut concentrer les forces de l'ordre sur des objectifs très chiffrés et très localisés pour que les actes de délinquance et l'insécurité ne reprennent pas le dessus", a-t-elle lancé en rejettant à nouveau l'idée d'un état d'urgence sécuritaire.

Des membres des Forces vives seront reçues par la ministre

Pour la ministre, les élus locaux disposent déjà de moyens pour mettre en place par exemple des couvre-feu pour les mineurs, comme l'a décidé lundi le maire de T'samboro, Laïthidine Ben Saïd, dans le village de M'tsahara suite à des violences.

"La question, c'est comment on traite immédiatement les points de sécurité qui pourrissent la vie des mahorais et on va en trouver avec les maires", a-t-elle ajouté avant d'annoncer qu'elle avait bien prévu de recevoir des membres des Forces vives.

La ministre reviendra dans un mois

"Je souhaite parler avec des personnes qui sont constructives et responsables", a-t-elle néanmoins indiqué en insistant encore sur la levée des barrages.

Marie Guévenoux s'est enfin engagée à "revenir dans un mois" à Mayotte. "C'est un engagement fort quand une ministre des Outre-mer vient tous les quinze jours sur un territoire', a-t-elle défendu. "L'Etat s'engage aussi quotidiennement par le préfet avec les acteurs du territoire. Maintenant il faut que chacun fasse preuve de responsabilité parce qu'on n'aura pas vraiment avancé si dans un mois je reviens pour dire qu'il faut lever les barrages".