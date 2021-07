Le lieutenant-colonel Girard à la tête du détachement de la Légion étrangère de Mayotte

La passation de commandement a eu lieu ce vendredi 16 juillet sur la place de la mairie de Dzaoudzi-Labattoir.

Je suis très heureux d’avoir pris ce commandement, et très ému également. Je vois qu’il y a une population mahoraise nombreuse, ce qui me réjouit. J’espère qu’on arrivera à cultiver un lien fort entre le Détachement de la légion étrangère de Mayotte et l’ensemble de la communauté mahoraise.