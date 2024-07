Le  Père Vincent Mitenga , une figure emblématique de la communauté catholique de Mayotte est décédé

Le Père Vincent Mitenga, curé respecté et fervent défenseur du vivre ensemble à Mayotte, est décédé ce mardi soir. Il était un serviteur acharné de la religion catholique à Mayotte .

Mayotte la 1ere •

Ce mardi soir, la communauté chrétienne de Mayotte a perdu l'une de ses figures les plus importantes, le Père Vincent Mitenga. Reconnu pour son engagement et sa passion, il a passé de nombreuses années à prêcher la bonne parole et à partager l'histoire de Jésus à travers les ondes de la radio locale.

Son éloquence et sa bienveillance avaient su toucher de nombreux cœurs, faisant de lui un véritable guide spirituel pour tant de Mahorais.

Le Père Vincent a officié en tant que curé de la paroisse de Mayotte, d'abord dans l'église Notre-Dame de Fatima à Mamoudzou, avant de s'installer à Petite-Terre.

Durant son ministère, il a su dynamiser la paroisse, rassemblant les fidèles autour de valeurs communes et d'initiatives visant à renforcer les liens sociaux.

Son message de paix et d'unité a toujours été au cœur de ses sermons, prônant le vivre ensemble comme une nécessité dans un territoire comme Mayotte.