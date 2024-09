Le projet Caribus prend forme : première phase livrée d'ici fin d'année

Après un début difficile marqué par des travaux et des feux tricolores qui ont accentué les embouteillages dans la ville chef-lieu, la CADEMA annonce la livraison imminente de la première phase du projet Caribus. Cette première portion du circuit, allant de Passamainty au rond-point Baobab, sera totalement opérationnelle d’ici la fin de l’année.

Taslimah Abdou Hamza / Zalihata Dahalani •

La CADEMA a initié, ce jeudi 26 septembre, une visite des dix kilomètres du chantier Caribus. L'objectif de cette visite était de détailler le parcours de la ligne principale, qui traverse Passamainty jusqu'aux Hauts-Vallons, et de partager des informations sur l'avancement des travaux.

Encourager la mobilité douce et faciliter les trajets

Pour anticiper le parcours complet, reliant Passamainty aux hauts vallons, un trajet a été effectué à vélo sur la ligne principale, afin de promouvoir l'utilisation des deux-roues grâce aux pistes cyclables dédiées.

Si l’exploitation complète n’a pas encore débuté, certaines portions fonctionnent déjà via des navettes gratuites en place depuis un an et demi, qui deviendront bientôt payantes.

Un projet pensé pour les cyclistes • ©Zalihata Dahalani

Un projet d'envergure jusqu'en 2027

La deuxième phase des travaux, pour rallier les hauts vallons, devrait débuter début 2025, avec une finalisation prévue pour 2027. Le coût total du projet s’élève à 263 millions d’euros, dont 95 millions pour cette première phase sud.

La CADEMA vise un trajet complet en 30 minutes et une fréquentation de 10 000 voyageurs par jour. Le retard des travaux s’explique notamment par la révision des réseaux d’assainissement, d'eaux pluviales, et de télécommunications.