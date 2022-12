Le recteur Gilles Halbout quitte Mayotte pour l'académie d'Orléans - Tours

Ce jeudi 22 décembre, en conseil des ministres, le recteur de l’académie de Mayotte, Gilles Halbout a été nommé, recteur de la région académique Centre-Val de Loire et de l’académie d’Orléans-Tours.

MB / MS •

Gilles Halbout prendra ses nouvelles fonctions le 2 janvier prochain.

Normalien et professeur des universités de classe exceptionnelle en mathématiques, il aura été pendant près de trois ans et demi, le premier recteur de l'académie de Mayotte.

Passionné de la langue shimaoré, qu'il s'évertuait à pratiquer en toutes circonstances, Gilles Halbout sera sans doute un ambassadeur des cultures et traditions du 101ème département.

Sur proposition du ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse et de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Jacques Mikulovic, professeur des universités de classe exceptionnelle, a été nommé recteur de la région académique de Mayotte. Il prendra ses nouvelles fonctions à compter du 2 janvier 2023.